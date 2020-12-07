Kahramanmaraş'ta drone destekli kış lastiği kontrolü
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Kahramanmaraş'ta drone destekli kış lastiği kontrolü

07.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:27
Kahramanmaraş'ta drone destekli kış lastiği kontrolü

Kahramanmaraş'ta şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

Kahramanmaraş'ta şehirlerarası yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla değişim zorunluğu getirilen araçlara yönelik şehrin giriş ve çıkışlarında drone destekli uygulama yapıldı.

Kahramanmaraş-Kayseri Edebiyat yolundaki denetimde, kış lastiği takmayan araç sürücülerine 776 lira ceza uygulandı.

Ticari araç sürücülerinden Ömer Aktaş kontrollerin düzenli olarak yapılmasının önemine işaret ederek, "Ben ilk gün takmıştım, can taşıyoruz."dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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