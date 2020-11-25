KAHRAMANMARAŞ - Drone destekli huzur uygulaması
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KAHRAMANMARAŞ - Drone destekli huzur uygulaması

25.11.2020 01:19 | Son Güncelleme: 25.11.2020 02:01

Kahramanmaraş'ta drone destekli "Huzurlu sokaklar-4" uygulaması gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta drone destekli "Huzurlu sokaklar-4" uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Fevzi Paşa Mahallesi'nde yapılan uygulamada, mahallenin giriş ve çıkışları tutuldu.

Mahallenin ara sokaklarında da yaya olarak devriye gezen polis, drone desteğiyle takip yaparak metruk binalar, parklar, bahçeler, iş yerleri ve şüpheli araçlara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanırken, 2 kişiye maske takmamaktan, 4 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlalden, 20 yaş altında olan 2 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza yazıldı.

Trafik yönünden yapılan incelemelerde ise abartılı egzoz bulunduran ve alkollü araç kullanan 8 sürücüye ilgili maddelerden toplamda 12 bin 21 lira cezai işlem uygulandı.

Parklarda ve sokak aralarındaki üst aramalarında maksat dışı bıçak taşıyan kişilere de idari işlem yapıldığı ve bu uygulamaların devam edeceği bildirildi.

Kentte 21.00 ile 23.00 saatleri arasındaki denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, uygulama noktalarını ziyaret ederek görevli müdürlerden bilgi aldı.

KAHRAMANMARAŞ - Drone destekli huzur uygulaması
KAHRAMANMARAŞ - Drone destekli huzur uygulaması
KAHRAMANMARAŞ - Drone destekli huzur uygulaması
KAHRAMANMARAŞ - Drone destekli huzur uygulaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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