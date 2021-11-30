Kahramanmaraş'ta drift yapan sürücüye 13 bin 435 lira ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta drift yapan sürücüye 13 bin 435 lira ceza

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta drift yapan sürücüye 13 bin 435 lira ceza

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, aracıyla drift yaparken yakalanan sürücüye 13 bin 435 lira ceza kesildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, aracıyla drift yaparken yakalanan sürücüye 13 bin 435 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyöre Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak güvenliği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Bir okulun güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili sürücü M.B'ye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmak, dönüş kurallarını ihlal etmekten 13 bin 435 lira ceza kesildi.

Araç ise 2 ay trafikten men edildi.

Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

Muş'ta yola çıkan mandalar zincirleme kazaya neden oldu

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title