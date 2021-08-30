Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocukların 30 Ağustos coşkusu
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Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocukların 30 Ağustos coşkusu

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Kültür Sanat

- Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocukların 30 Ağustos coşkusu Başkan Mahçiçek, "Bu ülke hiçbir ülkenin esareti altında ve onların mandası altına yaşayamaz" Down sendromlu çocuklar '+1 farkla' diyerek yıl boyunca hazırlandıkları yeteneklerini sergiledi Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer...

- Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocukların 30 Ağustos coşkusu

Başkan Mahçiçek, "Bu ülke hiçbir ülkenin esareti altında ve onların mandası altına yaşayamaz"

Down sendromlu çocuklar '+1 farkla' diyerek yıl boyunca hazırlandıkları yeteneklerini sergiledi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında, down sendromlu öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ilgi odağı oldu.

Onikişubat Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında down sendromlu öğrencilerle birlikte piazza alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Belediye tarafından ilçeye kazandırılan Hamdiye-Bekir Topçuoğlu Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezi'nin ilk yılı nedeniyle mezun olan down sendromlu öğrenciler, hazırladıkları gösteriler büyük ilgi gördü. Down sendromlu öğrenciler '+1 Farkla' diyerek yeteneklerini sergilerken ziyaretçiler de onlara eşlik etti. Etkinlikte, seramik şekillendirme ve boyama, yaşam becerileri atölyesi kapsamında 'makarna saçı yapıyorum', pasta süsleme, küçülen kağıtlar, müzik eşliğinde beden perküsyonu, renkli karelerle atlama, milli mücadele dönemi türküleri konseri gibi birçok etkinlikte +1 öğrencileri ve ziyaretçiler hem eğlendiler hem oynadılar. Bando, mehter ve zeybek gösterileri beğeni toplarken, hazırlanan resimler ve etkinlik çalışmaları sergilendi.

Program sonunda konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Kurtuluş savaşının başlangıcı ve ilk kıvılcımı Kahramanmaraş'ta başladı ve nihayetinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır. Ülkemizin her tarafı işgal edilmiş, her tarafından işgalcilere karşı silahı olmayan donanımlı ordusu olmayan ama yüreği ve imanı olan bu millet ayağa kalkar. 24 Ağustos'ta 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün koordinesinde son noktayı koyar. Türkiye'nin yeniden şahlanışının önemli bir günüdür. Ülkemiz o işgalcileri vatanımızdan kovmuşlardır ve özgürlüğünü bağımsızlığını kazanmışlardır. Zaten bu ülkeyi de mandacıların yönetemeyeceği de o günden bellidir. Bu ülke hiçbir ülkenin esareti altında ve onların mandası altına yaşayamaz. Bugün o güzel günü çocuklarımız ile beraber yaşayalım ve kutlayalım istedik" dedi.

Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocukların 30 Ağustos coşkusu
Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocukların 30 Ağustos coşkusu
Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocukların 30 Ağustos coşkusu
Kahramanmaraş'ta down sendromlu çocukların 30 Ağustos coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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