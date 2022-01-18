Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık operasyonuna 2 gözaltı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık operasyonuna 2 gözaltı

Kahramanmaraş'ta dolandırıcılık operasyonuna 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Araştırma Timi ekiplerince, 33 plakalı otomobilin Yozgat'ta dolandırıcılık olayına karıştığı ve aracın Kahramanmaraş istikametine gelebileceği bilgisi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Araştırma Timi ve Narlı Jandarma Komutanlığı ekipleri aracı takibe aldı.

Gaziantep - Kahramanmaraş karayolu üzerinde durdurulan araçta B.M. (17) ve İ.S. (31) jandarma tarafından yakalandı.

Olayla ilgili olarak Pazarcık Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın bilgisi üzerine araçta yapılan aramada 9 bin 500 dolar, 2 bin lira ve 3 adet banka hesap cüzdanı ele geçirildi.

Ayrıca İ.S. isimli şahsın üzerinde 2 bin 830 lira para da ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Dolandırıcılık, Kahramanmaraş, Jandarma, Yozgat, 3. Sayfa, Haber

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