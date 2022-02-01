Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı Kahramanmaraş'ta doğalgazdan zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta doğalgazdan zehirlenen aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'ndeki bir sitenin apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde uyuyan 4 kişi doğalgazdan zehirlendi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Mesut K., anne Ebru K., ile çocukları M.K. ve O.K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kahramanmaraş'ta doğalgaz zehirlenmesi: Aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - 3. Sayfa

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Haber

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