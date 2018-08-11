Kahramanmaraş'ta Doğal Yaşam Parkı Açıldı

Kahramanmaraş'ta 100 dönümlük ormanlık alana kurulan Doğal Yaşam Parkı törenle açıldı.

Merkez Dulkadiroğlu Belediyesince Orman Genel Müdürlüğünden kiralanan Yedikuyular Kayak Merkezi yolu üzerindeki 400 dönümlük alanın birinci etabından oluşan 100 dönümlük parkın açılışı yapıldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, törende yaptığı konuşmada, ilk etap olarak 100 dönümlük bölgenin en büyük parkını hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

4 yıl önce kuş uçmak kervan geçmez bir yerin kentin önemli bir yaşam alanı olduğunu dile getiren Başkan Okay, "Yatırımlar sayesinde bu bölge Kahramanmaraş'ın en büyük turizm bölgesidir. Bu bölgenin değiştiğini dönüştüğünü sadece Kahramanmaraş'ın değil bölgenin turizm merkezi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, Habibe Öçal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, Onikişubat İlçe Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve diğer ilgililer törenin ardından yöresel oyuncaklara bindi.