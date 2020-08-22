Kahramanmaraş'ta "doğal gaz müjdesi"ne kurban kesildi
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Kahramanmaraş'ta "doğal gaz müjdesi"ne kurban kesildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiği müjdesinin ardından, Kahramanmaraş'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (KMESOB) tarafından kurban kesildi.

Kahramanmaraş'ta
22.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiği müjdesinin ardından, Kahramanmaraş'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (KMESOB) tarafından kurban kesildi.

KMESOB kurum binasının önüne kurulan ekranlarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini açıkladığı anın videosu alkışlarla izlendi. Daha sonra ise 2 küçükbaş kurban kesildi.

Programa katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, gazetecilere, Allah'ın sadece Türkiye'nin değil, dünya tarihinin de değiştirecek keşfi Türk milletine nasip ettiğini söyledi.

Keşfin Türk milletine ve mazlumlara hayırlı olması temennisinde bulunan Güvenç, "Cumhurbaşkanımızın net şekilde belirttiği gibi 2017'ye kadar Türkiye'nin sismik ve sondajlı arama gemileri yoktu. Benim aziz milletim bilsin ki 2017'de ikinci el olarak bu gemiler temin edildi." dedi.

Güvenç, keşifte büyük emek ve gayretlerin ortaya konulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gemilerimizle ciddi bir arayışa girildi ve 320 milyar metreküp gibi Türkiye'nin yıllarca ihtiyacını giderecek doğal gaz kaynağına ulaşıldı. Bu keşif Allah'ın lütfudur ve mazlumların duasının sonucudur. Keşif, emeğin ve çalışmanın karşılığıdır. Aziz milletimiz her türlü güzelliğe ve hizmete layıktır. Yıllardır verilen mücadele, taçlanmış oldu."

KMESOB Başkanı Ahmet Kuybu ise emeği geçen herkese teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açıldığını vurguladı.

Törene KMESOB üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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