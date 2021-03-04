Kahramanmaraş'ta dinamik denetim süreci başladı
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Kahramanmaraş'ta dinamik denetim süreci başladı

04.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:39

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlattığı "Dinamik Denetim Süreci" Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da uygulanıyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Vali Ömer Faruk Coşkun ile İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kentte başlatılan denetim faaliyetlerini inceledi.

Vali Coşkun, kentte özel bir alışveriş merkezinde bulunan işletmeleri gezerek yetkililerle görüştü, kurallara uyulması yönünde tavsiyelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Coşkun, vatandaşların yeni dönemde kurallara daha fazla dikkat etmesi gerektiğini belirten, "Bizim arzumuz, gayretimiz sarı kategoriden mavi kategoriye gitmek. Ama bu, vatandaşlarımızın tedbirlere uymasına bağlı. Tedbirlere uyma konusundaki hassasiyete bağlı. " ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta dinamik denetim süreci başladı
Kahramanmaraş'ta dinamik denetim süreci başladı
Kahramanmaraş'ta dinamik denetim süreci başladı
Kahramanmaraş'ta dinamik denetim süreci başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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