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Kahramanmaraş'ta dilenciler yakalandı

Kahramanmaraş'ta dilenciler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'a il dışından gelerek dilencilik yapacağı tespit edilen iki kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'a il dışından gelerek dilencilik yapacağı tespit edilen iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; "Adana ilinden dilencilik yapmak amacıyla kendi özel araçlarıyla geldikleri tespit edilen Y.G (52) ve D.Ö. (63), Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Büro Amirliği yunus ekipleri tarafından yakalanmıştır" denildi.

İdari işlem uygulanan iki kişi şehir dışı edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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