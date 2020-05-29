Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü öldüKAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Hasan Kırıcı(48), hayatını kaybetti.
29.05.2020 13:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:13
Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
KAHRAMANMARAŞ'ta kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücüsü Hasan Kırıcı(48), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Kırıcı yönetimindeki 46 AD 704 plakalı kum yüklü traktör, rampa aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kırıcı, traktörün altında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu traktörün altından çıkarılan Hasan Kırıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Hasan Kırıcı'nın cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Kaynak: DHA