Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün altında kalan genç ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün altında kalan genç ağır yaralandı

09.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:18
Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün altında kalan genç ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa G. (19) yönetimindeki 46 ABJ 318 plakalı traktör, Elbistan-Nurhak bağlantı yolu Akbayır Mahallesi mevkisinde devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan genç, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra KSÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Şevket Çoruh Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Can Bartu Mustafa Er Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fatih Terim Caner Erkin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün altında kalan genç ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:23:10. #1.15#
title