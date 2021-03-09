Kahramanmaraş'ta devrilen traktörün altında kalan genç ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa G. (19) yönetimindeki 46 ABJ 318 plakalı traktör, Elbistan-Nurhak bağlantı yolu Akbayır Mahallesi mevkisinde devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan genç, çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra KSÜ Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk