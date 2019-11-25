Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

25.11.2019 00:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 00:44
Kahramanmaraş'ta devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

'ın ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Emre Y. (22) yönetimindeki 46 HD 796 plakalı otomobil, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda devrilerek karşı şeride geçti.

Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil kazada hurda haline geldi.

Kaynak: AA
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