Kahramanmaraş'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Umut K. idaresindeki 46 PF 931 plakalı motosiklet, Turgut Özal Bulvarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan Umut K, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman