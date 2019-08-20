Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

20.08.2019 18:30
Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Saddam Devebakan (27) yönetimindeki 34 RZ 0130 plakalı kamyon, Darende-Elbistan kara yolu Akveren mevkisinde kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devebakan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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