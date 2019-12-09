Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

09.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:38
Kahramanmaraş'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

'ta devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali M. idaresindeki 34 KC 9820 plakalı kamyonet Kahramanmaraş kara yolu Kapıçam mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği kazada yaralanan sürücü, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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