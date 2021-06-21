Kahramanmaraş'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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Kahramanmaraş'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Kahramanmaraş'ta devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Erkan D. (37) idaresindeki 27 AEN 802 plakalı beton mikseri, Elbistan-Malatya Karayolu Sevdilli Mahallesi civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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