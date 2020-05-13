Kahramanmaraş'ta devlet destekli üretilen çilekte hasat başladı
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Kahramanmaraş'ta devlet destekli üretilen çilekte hasat başladı

Kahramanmaraş'ta devlet destekli üretilen çilekte hasat başladı Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde devlet destekli yapılan çilek üretiminde bu yıl 3 bin 600 kilogram rekolte bekleniyor.

Kahramanmaraş'ta devlet destekli üretilen çilekte hasat başladı
13.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:07

Kahramanmaraş'ta devlet destekli üretilen çilekte hasat başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde devlet destekli yapılan çilek üretiminde bu yıl 3 bin 600 kilogram rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahallelerinde yaklaşık bin 200 dekarlık arazide çilek üretimi yapan çiftçiler, daha önceki dönemlere göre verimli bir sezon beklentisi içerisinde olduklarını söylediler.

Çilek üretimi sayesinde gelir düzeyinin arttığı bölgede yetiştirilen ürünler Kahramanmaraş başta olmak üzere Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır ve Malatya illerinde satışı yapılıyor.

Çilek yetiştiriciliği sayesinde bölgenin ekonomik anlamda kalkındığı ifade eden Ziraat Mühendisi Erhan Bıyık, "Bu mahallerimiz geçimlerini yüzde 90 çilek olmak üzere diğer ürünlerden kazanıyor. Yüzde 60 kadar devlet desteğiyle çiftçilerimiz çilek yetiştiriyor. Yetiştirilen çilekler tat olarak sofralık olarak büyük rağbet görüyor. Verim olarak gayet yüksek. Buda bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır" dedi.

Kahramanmaraş'ta devlet destekli üretilen çilekte hasat başladı

Kaynak: İHA

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