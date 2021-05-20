Kahramanmaraş'ta dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Ayşe G'nin kullandığı 46 AU 946 plakalı otomobil, Piri Reis Mahallesi Sait Yalçın Caddesi'nde virajı alamayarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Celil G. (42), Ahmet G. (32), R.G. (11), H.G. (5), U.G. (4), E.G. (3) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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