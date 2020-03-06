Kahramanmaraş'ta deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

06.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:36

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikata İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye, zabıta, 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı.

Senaryo gereği AFAD'a, merkez üssü Türkoğlu ilçesi olan, 5,5 büyüklüğündeki depremin yoğun hasara yol açtığı ihbarı geldi.

Bunun üzerine afet bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi, göçük altında kalanları kurtarmak için ekipler çaba harcadı. Çok katlı binalarda mahsur kalanların iple kurulan hattan tahliyesi sağlandı.

Mahalle muhtarları öncülüğünde oluşturan "Mahalle afet gönüllüleri", depremin ilk anında tahliye edilen vatandaşları toplanma bölgesine yönlendirdi.

Yaralı kurtarılan depremzedeler, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Deprem sonrası bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve mahsur kalanlar kurtarıldı.

Türkoğlu Kaymakam Vekili Adil Nas başkanlığında gerçekleştirilen tatbikata, Türkoğlu Meslek Yüksek Okulu Afet ve Acil Durum Yönetimi Bölümü öğrencileri de destek verdi.

Hazırlanan senaryo kapsamında tatbikatta, 5,5 şiddetindeki depremde, ilçenin kapasitesi, çalışma gruplarının koordinesi, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin işleyişi, vatandaşların toplanma alanlarına erişimi gibi konuların işlendiği belirtildi.

Kaynak: AA