Kahramanmaraş'ta depo yangını
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Kahramanmaraş'ta depo yangını

İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk - Haberler | Yerel

Kahramanmaraş'ta depo yangını Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın sonrası depo kullanılmaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta depo yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir iş yerinde çıkan yangın sonrası depo kullanılmaz hale geldi.

Onikişubat ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan ahşap ve plastik ambalajlarının bulunduğu depoda yangın çıktı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının çevredeki işyerlerine sıçramaması için güvenlik tedbirler alındı. Bir saat içerisinde kontrol altına alınan yangında depo kullanılmaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta depo yangını
Kahramanmaraş'ta depo yangını
Kahramanmaraş'ta depo yangını
Kahramanmaraş'ta depo yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fazilet Çomruk

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