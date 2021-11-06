Kahramanmaraş'ta denetimlerde 21 silah ele geçirildi - Haberler
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Kahramanmaraş'ta denetimlerde 21 silah ele geçirildi

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta denetimlerde 21 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 21 silah ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 21 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri silahla havaya ateş açan ve ruhsatsız silah taşıyan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlarda son iki haftada 21 silah ve çok sayıda mermi ele geçiren ekipler, 21 şüpheli hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirdi.

Ateşli silahlarla kamunun huzur ve sükunetini bozanlara yönelik etkin mücadelenin vatandaşların can ve mal güvenliği için devam edeceği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta denetimlerde 21 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta denetimlerde 21 silah ele geçirildi

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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