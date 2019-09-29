Kahramanmaraş'ta define arayan 5 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta define arayan 5 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 defineciyi suçüstü yakaladı.

29.09.2019 16:09
Kahramanmaraş'ta define arayan 5 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 defineciyi suçüstü yakaladı.


Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Hacıveliuşağı Mahallesi bölgesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 2 metre çapında ve 7 metre derinliğinde çukur içerisinde kazı yapan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve kazı aletlerine el konulurken; S.B., H.İ., H.K., M.T. ve A.K. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.