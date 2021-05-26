KAHRAMANMARAŞ - Dede yadigarı tohumla ekilen salatalık üreticisini sevindiriyor
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KAHRAMANMARAŞ - Dede yadigarı tohumla ekilen salatalık üreticisini sevindiriyor

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Ekonomi

Coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği dolayısıyla Türkiye'nin kaliteli tarım ürünlerinin yetiştirildiği Kahramanmaraş'ta, dededen kalma tohumlarla yetiştirilen salatalığın, lezzeti ve aromasıyla kısa sürede alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürüyor.

Coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği dolayısıyla Türkiye'nin kaliteli tarım ürünlerinin yetiştirildiği Kahramanmaraş'ta, dededen kalma tohumlarla yetiştirilen salatalığın, lezzeti ve aromasıyla kısa sürede alıcı bulması üreticinin yüzünü güldürüyor.

Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştiği kentte, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'ndeki çiftçiler dedelerinden kalma asırlık tohumları toprakla buluşturarak yetiştirdikleri ürünleri tedarikçi firmalar aracılığıyla piyasaya sürüyor.

Lezzeti, aroması ve sululuğuyla dikkati çeken ve Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilen salatalık, market ile bakkal tezgahlarında 2 liradan satışa sunuluyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, AA muhabirine, kentin örtü altı bitki yetiştiriciliğinde bölge illerine hitap ettiğini, salatalıkta hasadın başladığını belirtti.

Yıllık 250 bin ton üretim

Arazide sık sık çiftçileri ziyaret ettiklerini ve üretimin arttırılması için çalıştıklarını vurgulayan Çetinkaya, "Kentte, yıllık ortalama 250 bin tona yakın salatalık üretimi yapılıyor ve bu alanda bölge illere göre, birinci sırada yer alıyoruz. Çiftçilerimizin ürettikleri mahsulleri tüketiciyle buluşturmaları da son derece önemli. Bu yörenin salatalığı da zaten aromasıyla öne çıkıyor." dedi.

Bölgede 20 yılı aşkın süredir dede tohumlarıyla köy salatalık üretimi yapan Hüseyin Sunar da Türkiye'nin birçok noktasını ve Avrupa'yı gezdiğini ancak Kahramanmaraş'ta yetiştirdikleri salatalığın aromasının diğer bölgelerde yakalanamadığını belirtti.

Bunun en büyük etkeninin iklim şartları olduğunu anlatan Sunar, "Bu salatalığın aroması Türkiye'nin hiçbir yerinde olmuyor. Nasıl ki Malatya'nın kayısı lezzeti ve Gaziantep'in fıstığının lezzeti diğer bölgelerde olmuyorsa bizim buradaki salatalık aroması da toprağından geliyor." diye konuştu.

Sunar, Türkiye'nin farklı illerine gönderilen salatalığın, tüketiciler tarafından beğenilmesi ve kısa sürede alıcı bulmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

KAHRAMANMARAŞ - Dede yadigarı tohumla ekilen salatalık üreticisini sevindiriyor
KAHRAMANMARAŞ - Dede yadigarı tohumla ekilen salatalık üreticisini sevindiriyor
KAHRAMANMARAŞ - Dede yadigarı tohumla ekilen salatalık üreticisini sevindiriyor
KAHRAMANMARAŞ - Dede yadigarı tohumla ekilen salatalık üreticisini sevindiriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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