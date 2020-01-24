Kahramanmaraş'ta, deaş ve el-nusra cephesi şüphelileri adliyede
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Kahramanmaraş'ta, deaş ve el-nusra cephesi şüphelileri adliyede

Kahramanmaraş'ta, DEAŞ ve El-Nusra Cephesi şüphelileri adliyedeKAHRAMANMARAŞ ve Yozgat'ta, jandarma ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

24.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:09
Kahramanmaraş'ta, deaş ve el-nusra cephesi şüphelileri adliyede

'ta, DEAŞ ve El-Nusra Cephesi şüphelileri adliyede

KAHRAMANMARAŞ ve Yozgat'ta, ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kahramanmaraş ve Yozgat'ta, terör örgütleri DEAŞ ile El-Nusra Cephesi üyesi olan ve örgüt adına faaliyet yürüten 3 kişi belirlendi. Bir süre takip gerçekleştiren ekipler, salı günü 2 kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonla 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, sorguları tamamlandıktan sonra bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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: Kahramanmaraş'ta, deaş ve el-nusra cephesi şüphelileri adliyede
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