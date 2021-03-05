Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 4 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 4 gözaltı

05.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:09
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonunda 4 gözaltı

Kahramanmaraş'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları çalışmada, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan 4 kişinin Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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