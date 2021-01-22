KAHRAMANMARAŞ - DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
22.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:47
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 zanlının Kahramanmaraş ve Gaziantep'te örgüt adına faaliyetlerde bulunduklarını tespit etti.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı