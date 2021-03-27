Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna: 1 gözaltı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan yabancı uyruklu F.A (30) yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler geniş çaplı yaptıkları çalışma sonunda F.A'yı Dulkadiroğlu ilçesi Sivricehöyük Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Cemal Can Canseven
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonuna: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 12:32:12. #1.16#
title