Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013-2016 yılları arasında Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına silahlı eylemlere katılan B.K. (27), M.H. (39), A.K. (35) ve T.V.'nin (29) kentte olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın da destek verdiği operasyonla salı günü gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç