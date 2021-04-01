Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kahramanmaraş'ta DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta DEAŞ terör örgütüne üye olmaktan aranan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik Dulkadiroglu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonunda DEAŞ'a üye olmaktan aranan A.E (27), saklandığı evde gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı