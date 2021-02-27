Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

27.02.2021 01:53 | Son Güncelleme: 27.02.2021 01:56
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu M.T yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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