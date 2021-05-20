Kahramanmaraş'ta DEAŞ'ın bombacısı ve emiri dahil 20 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta DEAŞ'ın bombacısı ve emiri dahil 20 tutuklama

Kahramanmaraş'ta DEAŞ'ın bombacısı ve emiri dahil 20 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince son 5 ayda yapılan operasyonlarda, 31 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince son 5 ayda yapılan operasyonlarda, 31 terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı. Aralarında örgütün sözde bombacısı ve emirinin de olduğu 20 kişi, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son aylarda terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları çalışmalarda, önemli operasyonlara imza attı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın da destek verdiği ekipler, ocak ile mayıs ayları arasındaki dönemde 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11'i adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin çoğunun Suriyeli ve ülkede eylemlere katılan kişilerden oluştuğu belirtildi. Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep'teki birçok adrese nisanda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan, terör örgütünün sözde emiri A.Ş. (34) ile 2013-2015 yıllarında Halep'te silahlı ve bombalı eylem düzenleyen S.A.'nın (38) da tutuklandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş'ta DEAŞ'ın bombacısı ve emiri dahil 20 tutuklama
Kahramanmaraş'ta DEAŞ'ın bombacısı ve emiri dahil 20 tutuklama
Kahramanmaraş'ta DEAŞ'ın bombacısı ve emiri dahil 20 tutuklama
Kahramanmaraş'ta DEAŞ'ın bombacısı ve emiri dahil 20 tutuklama
Kahramanmaraş'ta DEAŞ'ın bombacısı ve emiri dahil 20 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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