Kahramanmaraş'ta dağıtılan biber fidelerinde hasat hazırlığı
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Kahramanmaraş'ta dağıtılan biber fidelerinde hasat hazırlığı

Kahramanmaraş'ta dağıtılan biber fidelerinde hasat hazırlığı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kahramanmaraş'ta çiftçilere dağıtılan 2,5 milyon adet biber fidesi meyvelerini vermeye başladı.

Kahramanmaraş'ta çiftçilere dağıtılan 2,5 milyon adet biber fidesi meyvelerini vermeye başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde çiftçilere dağıttığı toplam 2,5 milyon adet biber fidesi toprakla buluşturulmuştu. Verilen destekle biber fidesi eken çiftçiler hasat dönemini heyecanla bekliyor. Boy veren biberlerden elde edilecek yaklaşık bin 500 ton ürünün Temmuz ayının ortasından itibaren hasat edilmesi hedefleniyor.

Fide dağıtımından yararlanan üreticilerden Ali Yavuz, "Kendime ait olan tarlamda Kahramanmaraş kırmızı biberi üretiyorum. Tarlamıza ekimini yaptığımız biber fidelerini Büyükşehir Belediyemiz bizlere yüzde 80 hibe ile verdi. Dağıtılan fidelerin bizlere çok büyük katkıları oldu. Bu fideler hem daha erken hasat edilebiliyor hem de maliyeti daha düşük" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta dağıtılan biber fidelerinde hasat hazırlığı
Kahramanmaraş'ta dağıtılan biber fidelerinde hasat hazırlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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