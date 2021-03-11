Kahramanmaraş'ta çocuklara uygulamalı trafik eğitimi
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Kahramanmaraş'ta çocuklara uygulamalı trafik eğitimi

11.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:39
Kahramanmaraş'ta çocuklara uygulamalı trafik eğitimi

Türkoğlu ilçesinde çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Türkoğlu ilçesinde çocuklara uygulamalı trafik eğitimi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kırsal Uzunsöğüt Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik kuralları anlatıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklara uygulamalı olarak karşıdan karşıya geçme, trafik ışıkları, kavşaklar ve üst geçitleri kullanma başta olmak üzere trafikte dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgi verildi.

Daha sonra jandarma yelekleri giyinen çocuklar, ekiplerinin yol uygulamasında durdurulan araçlarda yapılan kontrollere eşlik ettiler.

Eğitimin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Çakmak

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