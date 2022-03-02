Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

AA, Gökhan Çalı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çardak Mahallesi'nde 3 Ağustos 2021'de M.K'ya (12) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan sanık Y.K'nın yargılanmasına devam edildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.K, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin söz verdiği sanık Y.K, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

AA / Gökhan Çalı - Güncel

Kahramanmaraş, Mahkeme, Güncel, Haberler

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