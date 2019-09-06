Kahramanmaraş'ta cinsel taciz iddiası
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kadın hastaya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir anestezi teknisyeni görevinden uzaklaştırıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kadın hastaya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir anestezi teknisyeni görevinden uzaklaştırıldı.
Elbistan Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayında hastanelerinde ameliyat olan bir kadın hastanın, go¨revli anestezi teknisyeni tarafından tacize ugˆradıgˆını iddia ederek polise başvurduğu belirtildi.
Aynı gün hastane idaresi tarafından da adli sorus¸turmaya ek olarak idari sorus¸turma bas¸latıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya mecralarında yer alan 'Elbistan Devlet Hastanesi'nde bir hastaya cinsel taciz iddiası' konusunda ac¸ıklama yapma gerekliligˆi hasıl olmuştur. Anestezi teknisyeni personel sorus¸turmanın salahiyeti ac¸ısından hastanedeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆı tarafından yürütülen adli süreç ve tarafımızdan yürütülen idari soruşturma süreci devam etmektedir.
Elbistan Devlet Hastanesi olarak tu¨m birimlerimizle Elbistan ve yo¨re halkına hak ettikleri kaliteli sagˆlık hizmetini sunabilmek ic¸in 7/24 bu¨yu¨k bir o¨zveri ile c¸alıs¸maktayız. Yas¸anan bu mu¨nferit olayla ilgili devam eden adli ve idari sorus¸turmalar neticesinde suç tespit edilirse gerekli her cezanın uygulanacagˆından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini bir kez daha tekrarlamak isteriz."