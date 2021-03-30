Kahramanmaraş'ta cinsel istismar iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan'da yaşayan B.K. (16), tehdit edilerek bazı kişilerin cinsel istismarına uğradığı iddiasıyla polise başvurdu.

Polis, B.K.'nin ifadeleri doğrultusunda kimlik bilgileri ve adreslerine ulaştığı 13 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk