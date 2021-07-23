Kahramanmaraş'ta cinayet
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Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ta cinayet
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldürdü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Erçene Mahallesi'nde yaşayan E.K. (37) boşanma aşamasında olduğu eşi Mehtap K'yi (38) konuşmak istediğini söyleyerek ormanlık alana götürdü.

Durumdan şüphelenen Mehtap K, mesaj atarak yakınlarına gittikleri yeri bildirdi.

Mesajı alan yakınları bölgeye gittiklerinde Mehtap K'yi yerde hareketsiz halde görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Mehtap K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehtap K'nin cesedi, otopsi için Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan E.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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