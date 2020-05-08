Kahramanmaraş'ta cinayet

Kahramanmaraş'ta 3 kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta 3 kişi arasında çıkan tartışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece geç saatlerde Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede alkol alan Emin Polat (61), Yalçın Ü. (23) ve Resul K. (23) tartışmaya başladı. Kavga esnasında Emin Polat, karın boşluğundan 1 adet tabanca mermisi isabeti ile yaralandı. Yörük Selim Devlet Hastanesine sevk edilen Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tabanca ile yakaladı.

Yakalanan şüpheliler, tartıştıkları Emin Polat'ın kendilerine bıçak çektiğini, olayın bu sebeple olduğunu söylediler. Yalçın Ü. ve Resul K. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA