Kahramanmaraş'ta Cinayet

Kahramanmaraş'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ağabeyli Mahallesi'nde ikamet eden Kemal Ok (47), evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.



Saldırı sonrası ağır yaralanan Kemal Ok, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ