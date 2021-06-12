Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Çimento fabrikasının katı atık alanında yangın çıktı
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Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Çimento fabrikasının katı atık alanında yangın çıktı

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta çimento fabrikasının katı atık alanında çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kahramanmaraş'ta çimento fabrikasının katı atık alanında çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda faaliyet gösteren çimento fabrikasına ait katı atık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına, bir helikopter, 9 su tankı ve 3 arazöz ile müdahale ediliyor.

Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Çimento fabrikasının katı atık alanında yangın çıktı
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Çimento fabrikasının katı atık alanında yangın çıktı
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Çimento fabrikasının katı atık alanında yangın çıktı
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Çimento fabrikasının katı atık alanında yangın çıktı
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Çimento fabrikasının katı atık alanında yangın çıktı
Son dakika haberi | KAHRAMANMARAŞ - Çimento fabrikasının katı atık alanında yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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