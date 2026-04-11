Kahramanmaraş'ta çıkan yangında evde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, içeride mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında içeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen 92 yaşındaki H.H.S., ekipler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

