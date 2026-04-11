Kahramanmaraş'ta çıkan yangında evde mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, içeride mahsur kalan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında içeride mahsur kalan ve dumandan etkilenen 92 yaşındaki H.H.S., ekipler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

ABD-İran-Pakistan arasındaki 3’lü görüşme aranın ardından yeniden başladı

Dünyanın gözünü diktiği müzakerelerde korkulan olmadı
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Ödem ve kanama tespit edildi

Göztepe maçının yıldızıydı! Galatasaraylıları kahreden sakatlık
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Süper Lig play-off'ları için mücadele ettiler! Çorum FK, Pendikspor'u uzatmalarda üzdü

Süper Lig play-off'u için mücadele ettiler! Her şey 90+3'te değişti
Robertson anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu: Kümede kalın, geleyim

Anlaşma sağladığı takıma imza atmak için tek bir şart koydu