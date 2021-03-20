Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
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Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

20.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:11
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Dağlıca Mahallesi'nde Kadir Öksüz'e ait tek katlı evden dumanların yükseldiğini gören komşuları durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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