Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
20.07.2020 22:05 | Son Güncelleme: 20.07.2020 23:00
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Ayşepınarı Mahallesi Ademli mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter ve 8 arazözle müdahale etti.
Alevler, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA