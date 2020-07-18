Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 1 hektarlık alanda zarar oluştu.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 1 hektarlık alanda zarar oluştu.

Merkez Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi Ahir Dağı eteklerindeki ormanlık alanda bahçe temizliği sırasında yangın çıktı.

Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların da desteğiyle 1 helikopter, 8 arazöz ve su tankıyla müdahale etti.

Alevler, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA