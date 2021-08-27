Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
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Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Maarif Mahallesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilerek söndürülen yangında 1 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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