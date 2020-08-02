Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Ayşepınarı mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 arazöz, 3 su tankı ve 1 helikopter ile müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında bir hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA