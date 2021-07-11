Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Bulutoğlu Mahallesi Güvencinlik mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye hava aracı, arazöz ve su tankı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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