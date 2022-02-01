Kahramanmaraş'ta çığ tehlikesi nedeniyle 10 ev boşaltıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta çığ tehlikesi nedeniyle 10 ev boşaltıldı

AA, İzzet Mazı - Güncel
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Kahramanmaraş'ta çığ tehlikesi nedeniyle 10 ev boşaltıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından oluşan çığ tehlikesi nedeniyle 10 ev tahliye edildi.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından oluşan çığ tehlikesi nedeniyle 10 ev tahliye edildi.

Bir süredir devam eden kar yağışı ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Ericek Mahallesi Müdürler Obası'nda çığ düşmeleri sonucu bazı yapılar zarar gördü.

Can kaybının yaşanmadığı bölgede risk altındaki 10 ev ise boşaltıldı. Söz konusu evlerdeki 36 kişi, Göksun Kaymakamlığının koordinesinde ilçe merkezinde yaşayan yakınlarının yanlarına yerleştirildi.

AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

AA / İzzet Mazı - Güncel

Kahramanmaraş, Ericek, kar, Güncel, Haber

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